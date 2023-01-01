Елена Синица В ближайшие годы новые ветки наземного метро в Перми не будут запущены Акцент будет сделан на обустройстве инфраструктуры уже имеющихся веток Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ближайшие годы краевые власти не планируют запускать новые ветки наземного метро. Сейчас акцент будет сделан на обустройстве инфраструктуры уже имеющихся веток. Об этом глава регионального минтранса Сергей Вешняков рассказал ТАСС в кулуарах XI Межотраслевой конференции «PRO Битум и ПБВ».

«Новые ветки [наземного метро] в ближайшие годы мы пока открывать не собираемся. Первоочередная задача — наполнить инфраструктурой те ветки, которые мы запустили. В 2022 году были отремонтированы и введены в эксплуатацию две повышенные платформы, в 2023 году [есть] планы также по трём платформам», — рассказал Вешняков.





Ранее сообщалось, что проектирование третьего моста через Каму завершено раньше срока. В апреле документация будет проходить госэкспертизу. Предполагается , что строительство моста начнется в 2024 году.





Также стало известно, что начало реконструкции железнодорожного вокзала Пермь II откладывается на 2024 год.

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