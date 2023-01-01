Начало реконструкции железнодорожного вокзала Пермь II откладывается на 2024 год Завершить работы планируют за три года Поделиться Твитнуть

Согласованные архитектурные решения транспортно-пересадочного узла Пермь II (ТПУ)

permkrai.ru

Строительство транспортно-пересадочного узла (ТПУ) и реконструкция железнодорожного вокзала Пермь II начнётся в 2024 году. Об этом министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков сообщил ТАСС в кулуарах XI Межотраслевой конференции «PRO Битум и ПБВ».

По его словам, в 2023 году РЖД должны закончить проектирование вокзала и ТПУ на территории Товарного двора. В новом здании также разместится автостанция.

«Скорее всего, начало строительства будет в 2024 году, завершить планируется за три года», — отметил Вешняков, добавив, что проект обойдётся примерно в 4 млрд руб.

Ранее в правительстве региона сообщали, что реконструкция основного железнодорожного вокзала Перми и создание рядом с ним ТПУ могут начаться во втором квартале 2023 года, а проектирование объекта закончится в декабре 2022-го. Позднее в минтрансе рассказали, что проект реконструкции будет готов позднее, в первом квартале 2023 года.





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