Проект реконструкции вокзала Пермь II должен быть готов к концу марта Поделиться Твитнуть

Согласованные архитектурные решения транспортно-пересадочного узла Пермь II (ТПУ)

permkrai.ru

Проект реконструкции железнодорожного вокзала Пермь II планируется завершить в первом квартале 2023 года. Об этом сообщили в минтрансе Пермского края.

Там напомнили, что проектирование и последующее строительство объекта будет вестись за счёт инвестиционной программы ОАО «РЖД». При этом о сроках начала реконструкции железнодорожного вокзала не сообщается.

Ранее на встрече с редакторами СМИ губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявлял, что первый камень в строительство нового железнодорожного вокзала Перми планируется заложить 12 июня 2023 года, в День города.

Напомним, масштабный проект по строительству транспортно-пересадочного узла на площадке Перми II предполагает разделение грузовых и пассажирских перевозок, а также предусматривает создание единого комплекса железнодорожного и автовокзала.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.