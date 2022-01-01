Первый камень в строительство нового железнодорожного вокзала Перми планируется заложить 12 июня Проект может стать самой большой инвестицией РЖД в пассажирскую инфраструктуру Поделиться Твитнуть

Согласованные архитектурные решения транспортно-пересадочного узла Пермь II (ТПУ)

permkrai.ru

Первый камень в строительство нового железнодорожного вокзала Перми планируется заложить 12 июня 2023 года, в день города, об этом на встрече с редакторами СМИ сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Он отметил, что проект реконструкции объекта как никогда близок к этапу работ, тогда как раньше общественности презентовались только «красивые картинки».

На сегодняшний день уже имеется проектно-сметная документация, которая направляется на госэкспертизу, есть одобрение со стороны руководителя РЖД, а также соответствующие решения федерального правительства и минтранса РФ.

По словам Дмитрия Махонина, строительство транспортно-пересадочного узла в районе Перми II станет на ближайшие годы самой большой инвестицией РЖД в пассажирскую инфраструктуру.

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