Алёна Бронникова Группе Anacondaz не удалось взыскать с МВД средства за срыв концерта в Перми Апелляционный суд оставил принятое ранее решение без изменений Поделиться Твитнуть

фото: телеграм-канал рок-группы Anacondaz

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд Перми не удовлетворил жалобу ООО «Инвизибл Промо» о взыскании с МВД 225 тыс. руб. за сорванный концерт группы Anacondaz. Решение, принятое ранее краевым арбитражем, осталось без изменений. Соответствующий документ опубликован в картотеке суда.

Напомним, в Перми 23 июля 2022 года в клубе «Мичурин» проходил концерт рок-группы, выступавшей ранее с критикой спецоперации на Украине. Музыканты Anacondaz успели исполнить только четыре песни, после чего концерт прервала полиция. Сотрудники службы объяснили это тем, что мероприятие проводилось с нарушениями пожарной безопасности.

В сентябре 2022 года Anacondaz подала иск на власти из-за отменённого концерта, а в октябре началось рассмотрение дела в Арбитражном суде Пермского края. В январе 2023 года арбитражный суд полностью отказал в иске. В феврале группа подала жалобу в апелляционный суд.

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