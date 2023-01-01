Максим Артамонов Группа Anacondaz подала жалобу на решение суда, отказавшего в возмещении убытков за сорванный концерт в Перми Апелляция пока оставлена без движения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ООО «Инвизибл Промо», которое пыталось взыскать с МВД возмещение убытков за сорванный в прошлом году концерт группы Anacondaz в Перми, направило апелляционную жалобу на решение краевого арбитража. Ранее суд отказал в удовлетворении иска рок-группы к полиции. Эти данные содержатся в картотеке суда.

Суд оставил без движения жалобу, поскольку в ней были допущены нарушения: компания не предоставила квитанцию об оплате госпошлины, а также не вручила копии апелляционной жалобы другим сторонам по этому делу. Кроме того, не были подтверждены полномочия адвоката, который представлял интересы группы в ходе процесса. У компании «Инвизибл Промо» есть время до 14 марта исправить эти нарушения.

Напомним, в прошлом году группа Anacondaz выступила с критикой спецоперации на Украине, а в июле у неё проходил концерт в Перми. По словам солиста Артёма Хорева, группа исполнила всего четыре песни, после чего на сцену вышли полицейские, и концерт был прерван. В сентябре 2022 года рок-группа подала иск на пермские власти из-за отменённого концерта, а в октябре началось рассмотрение дела в Арбитражном суде Пермского края. Сумма исковых требований составляет 255 тыс. руб.

В городском управлении полиции ссылались на то, что 23 июля в отдел полиции поступила оперативная информация о том, что в клубе «Мичурин» проходит массовое мероприятие с участием большого количества людей и якобы при проведении концерта нарушались нормы пожарной безопасности — были заблокированы выходы из помещения, не соблюдалась требуемая плотность (1 чел. на 1 кв. м).

В январе этого года Арбитражный суд Пермского края полностью отказал в иске ООО «Инвизибл Промо». Суд не нашёл оснований для взыскания с полиции ущерба за сорванный концерт Anacondaz.

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