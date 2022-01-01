Максим Артамонов В Перми суд не нашёл оснований для взыскания с полиции ущерба за сорванный концерт Anacondaz Решение может быть обжаловано в течение месяца Поделиться Твитнуть

Арбитражный суд Пермского края полностью отказал в иске ООО «Инвизибл Промо», которое пыталось взыскать с МВД возмещение убытков в размере 255 тыс. руб. за сорванный в прошлом году концерт группы Anacondaz. Эти данные следуют из картотеки суда.

Во время расследования суд установил, что 23 июля 2022 года в помещении концертного клуба «Мичурин» при организации концерта группы Anacondaz с участием порядка 320 зрителей было превышено нормативное количество одновременно находящихся людей в зале.

Суд пришёл к выводу, что это противоречит Правилам противопожарного режима в Российской Федерации. Действия должностных лиц Управления МВД России по Перми по эвакуации граждан из помещения клуба суд признал обоснованными.

Сейчас это решение может быть обжаловано Семнадцатом арбитражном апелляционном суде в течение месяца.

Напомним, группа Anacondaz выступила с критикой спецоперации на Украине, а в июле у неё проходил концерт в Перми. По словам солиста Артёма Хорева, группа исполнила всего четыре песни, после чего на сцену вышли полицейские, и концерт был прерван. В сентябре 2022 года рок-группа подала иск на пермские власти из-за отменённого концерта, а в октябре началось рассмотрение дела в Арбитражном суде Пермского края. Сумма исковых требования составляет 255 тыс. руб.

В городском управлении полиции ссылались на то, что 23 июля в отдел полиции поступила оперативная информация о том, что в клубе «Мичурин» проходит массовое мероприятие с участием большого количества людей и якобы при проведении концерта нарушались нормы пожарной безопасности — были заблокированы выходы из помещения, не соблюдалась требуемая плотность (1 чел. на 1 кв. м).

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