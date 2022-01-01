Максим Артамонов Полиция потребовала обосновать исковые требования за сорванный концерт Anacondaz в Перми Дело по иску рок-группы к МВД по региону рассматривается в Арбитражном суде Пермского края Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми состоялось заседание Арбитражного суда Пермского края по поводу иска организатора концертных туров группы Anacondaz ООО «Инвизибл Промо», которое взыскивает с ГУ МВД по региону 255 тыс. руб. за срыв концерта в Перми. В ходе заседания выяснилось, что МЧС не нашло нарушений пожарной безопасности в пермском клубе «Мичурин» во время концерта Anacondaz. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Юрист компании пояснил, что МЧС выявило нарушения в клубе позже, во время проверки в августе, хотя концерт проходил в конце июня. В связи с этим в «Инвизибл Промо» считают, что полиция не может обосновывать прерывание концерта несоблюдением в помещении правил пожарной безопасности, как делала это во время предыдущих заседаний.

В свою очередь представитель Управления МВД по Перми настаивала на том, что действия полицейских были законными и обоснованными. Кроме того, она заявила ходатайство об истребовании доказательств того, что концерт длился менее предусмотренных договором 60 минут, и документов, подтверждающих, что организатор концерта в Перми ИП Глеб Юрьев, сославшись на это, не выплатил группе вознаграждение. В полиции считают, что нужны доказательства того, что артисты не получили деньги, иначе удовлетворение требований истца приведёт к его необоснованному обогащению.

В итоге суд удовлетворил ходатайство полиции. Заседание отложено до 29 декабря.

Напомним, 23 июля в Перми проходил концерт группы Anacondaz. Ранее она выступала против спецоперации на Украине. По словам солиста Артёма Хорева, группа исполнила всего четыре песни, после чего на сцену вышли полицейские, и концерт был завершён. В сентябре рок-группа подала иск на пермские власти из-за отменённого концерта, а в октябре началось рассмотрение дела в Арбитражном суде Пермского края. Сумма исковых требования составляет 255 тыс. руб.

В городском управлении полиции ссылаются на то, что 23 июля в отдел полиции поступила оперативная информация о том, что в клубе «Мичурин» проходит массовое мероприятие с участием большого количества людей и якобы при проведении концерта нарушались нормы пожарной безопасности — были заблокированы выходы из помещения, не соблюдалась требуемая плотность (1 чел. на 1 кв. м).

Кроме того, группа, также из-за отмены концерта, подала иск в отношении властей Екатеринбурга.

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