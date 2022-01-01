Полицейские остановили концерт рок-группы Anacondaz в Перми Днём ранее их концерт был отменён в Екатеринбурге Поделиться Твитнуть

Полиция в Перми 23 июля отменила концерт рок-группы Anacondaz. Об этом сообщил в своих социальных сетях солист группы Артем Хорев.

По словам артиста, группа исполнила четыре песни, после чего на сцену вышли полицейские и концерт был завершен.

Отметим, что 22 июля концерт группы отменили по требованию МВД в Екатеринбурге. Причиной послужил тот факт, что музыканты критиковали военную спецоперацию на Украине.

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