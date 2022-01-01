Полиция рассказала о причинах срыва концерта группы Anacondaz в Перми

В Арбитражном суде Пермского края прошло предварительное заседание по рассмотрению иска группы Anacondaz к региональному и городскому управлениям МВД. Об том сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Исковые требования за сорванный концерт составляют 255 тыс. руб.





По словам представителя «Инвизибл Промо» (организатор концертных туров группы) Анастасии Шардаковой, концерт был прерван на четвёртой минуте. При этом полиция потребовала покинуть помещение без объяснения причин.





«Мы считаем, что убытки, которые возникли у истца в результате неполучения гонорара, подлежат взысканию с ответчиков»,— прокомментировала Анастасия Шардакова.





В городском управлении полиции пояснили, что 23 июля в отдел полиции поступила оперативная информация о том, что в клубе «Мичурин» проходит массовое мероприятие с участием большого количества людей. Полиция обязана выезжать на все массовые мероприятия. Как выяснилось на месте, при проведении концерта нарушались нормы пожарной безопасности, говорят в полиции.





В частности, были заблокированы выходы из помещения, не соблюдалась требуемая плотность (1 чел. на 1 кв. м). Эту позицию поддержало и краевое управление.





Рассмотрение иска Anacondaz продолжится 2 ноября.