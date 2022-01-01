Елена Синица Anacondaz подала иск на пермские власти из-за отмененного концерта Концерт был прерван в конце июля Поделиться Твитнуть

фото: телеграм-канал рок-группы Anacondaz

Рок-группа Anacondaz подала иск на пермские власти из-за отмененного концерта. Об этом сообщается в телеграм-канале исполнителей.

Поясняется, что заседание состоится в Арбитражном суде Пермского края. Оно пройдёт 4 октября, начало в 11:30.

Кроме того, группа также из-за отмены концерта подала иск в отношении властей Екатеринбурга. Заседание пройдёт в Ленинском райсуде 26 сентября в 11:00.

В Перми концерт группы проходил 23 июля. По словам солиста группы Артёма Хорева, группа исполнила четыре песни, после чего на сцену вышли полицейские и концерт был завершён.

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