Елена Синица
Anacondaz подала иск на пермские власти из-за отмененного концерта
Концерт был прерван в конце июля
Рок-группа Anacondaz подала иск на пермские власти из-за отмененного концерта. Об этом сообщается в телеграм-канале исполнителей.
Поясняется, что заседание состоится в Арбитражном суде Пермского края. Оно пройдёт 4 октября, начало в 11:30.
Кроме того, группа также из-за отмены концерта подала иск в отношении властей Екатеринбурга. Заседание пройдёт в Ленинском райсуде 26 сентября в 11:00.
В Перми концерт группы проходил 23 июля. По словам солиста группы Артёма Хорева, группа исполнила четыре песни, после чего на сцену вышли полицейские и концерт был завершён.
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