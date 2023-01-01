Конкурс кандидатов на пост главы Куединского округа назначен на 25 мая Документы от претендентов на должность будут приниматься с 7 апреля по 10 мая Поделиться Твитнуть

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Кандидатов на пост главы Куединского округа Пермского края определят через два месяца. Конкурс претендентов на должность назначен на 25 мая. Документы от желающих побороться за кресло главы муниципалитета будут приниматься с 7 апреля по 10 мая. Соответствующее решение приняли в среду, 29 марта, депутаты местной думы, сообщает телеграм-канал «На местах».

Напомним, бывший глава округа Анатолий Верхоланцев написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию в начале марта. Депутаты местной думы 6 марта отставку приняли, временно передав полномочия руководителя муниципалитета первому заместителю Верхлоланцева Галине Новиковой. Она будет занимать эту должность в статусе и.о. до подведения итогов конкурса на пост главы.

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