Максим Артамонов Дума Куединского округа приняла отставку Анатолия Верхоланцева Исполняющей обязанности главы муниципалитета стала Галина Новикова Поделиться Твитнуть

Анатолий Верхоланцев

Константин Долгановский

В Куеде Пермского края депутаты местной думы приняли отставку главы округа Анатолия Верхоланцева. Теперь полномочия руководителя муниципалитета до проведения конкурса на должность нового главы будут переданы первому заместителю Верхлоланцева Галине Новиковой. Она займёт эту должность в статусе и.о. Об этом сообщает telegram-канал «На местах».

Анатолий Верхоланцев написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию в начале марта.

Верхоланцев был избран главой Куединского МО в декабре 2019 года. Ранее он занимал пост главы сельского поселения — главы администрации Куединского сельского поселения.



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