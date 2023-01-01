Алёна Бронникова Дефицит бюджета Перми приблизился к максимальному пределу Депутаты думы предложили увеличивать доходы казны за счёт развития бизнеса Поделиться Твитнуть

фото: минимущества Пермского края

В бюджет Перми внесены поправки на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Согласно изменениям, доходная часть увеличится на 137,5 млн руб., расходная — на 236 млн, а дефицит бюджета достигнет 2,9 млрд руб. Депутаты в двух чтениях приняли предложение мэрии на пленарном заседании гордумы 28 марта.

По словам первого зампредседателя думы Натальи Мельник, принятие проекта подвело дефицит бюджета к критическому уровню — 9,9% от общего объёма доходов при максимально допустимом значении 10%. Депутаты задались вопросом — что поможет увеличить доходную часть. Председатель Контрольно-счётной палаты Перми Мария Батуева отметила, что в первую очередь необходимо бороться с задолженностью.

«Конечно, есть способы пополнения доходной части бюджета. Нужно собирать плату за парковочные места, за фактическое использование земли. Должен быть использован механизм создания новых рабочих мест, а это, соответственно, налог на доходы физических лиц. Стараться создавать такие условия, чтобы увеличивалось количество предпринимателей, — это налог, связанный с патентной системой», — рассказала она.

Депутаты обсудили идею увеличения доходов и обменялись мнениями. В том числе, поддержали идею развития малого и среднего бизнеса в городе.

«Буквально 2-3 года назад было 1200 павильонов на муниципальной земле. Все эти павильоны частников уплачивали налог за землю. Плюс там работали люди, которые получали зарплату и тоже платили налоги. Вы знаете, сколько на данный момент из них осталось? 100. А это немаленькие деньги. Я предлагаю проработать вопрос развития малого и среднего бизнеса», — сообщил депутат гордумы Сергей Стенно.

«У нас есть большой ресурс, я говорю о земле. Здесь надо активнее вводить в оборот именно земельные участки. Мы уже на протяжении восьми лет морозим земельный участок, который в своё время приобретали под зоопарк, и он до сих пор у нас не расторгован. Надо активно вводить в гражданский оборот земельные участки», — поделился мнением его коллега Олег Бурдин.

Первый замглавы горадминистрации Эдуард Хайруллин пояснил, что дефицит является плановым. Его запланировали ещё три года назад. Увеличение расходов сейчас связано, в основном, с выкупом помещений у жильцов расселённого дома по ул. Куйбышева, 143. Чиновник предложил пока не переживать.

Ранее «Новый компаньон» писал о том, что собственники квартир аварийного дома на ул. Куйбышева получат выплаты до 6 июня.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.