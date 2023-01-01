Алёна Бронникова Мэрия Перми предложила увеличить дефицит бюджета ещё на 99 млн рублей Депутаты гордумы исключат некоторые поправки из проекта Поделиться Твитнуть

Департамент финансов администрации Перми предлагает гордуме внести очередные поправки к бюджету на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов. Увеличение расходов на развитие транспортной отрасли, благоустройство улиц и возмещение на изъятие аварийного жилья увеличит существующий дефицит ещё на 99 млн руб.

«Проект предусматривает увеличение в 2023 году налоговых доходов в бюджет на сумму 137,5 млн руб. за счёт повышения оплаты проезда в общественном транспорте на 108 млн и доходов от продажи муниципального имущества на 21 млн руб. Расходы бюджета предлагается увеличить на 236 млн руб. И объём доходов и расходов в 2024 и 2025 годах останется неизменным. Для обеспечения сбалансированности бюджета предлагается увеличить дефицит бюджета в 2023 году на 99 млн», — сообщила начальник департамента Вера Титяпкина на заседании комитета городской думы по бюджету и налогам.

Она подробно рассказала о запланированных расходах. Так, например, в 2024 году на ремонт Коммунального моста потребуется 115,5 млн руб., в течение 2024 и 2025 годов на установку освещения в парках и скверах необходимо выделить 117 млн. В транспортной сфере в этом году чиновники собираются потратить 105,7 млн руб. на оптимизацию системы безналичной оплаты проезда, комплексное развитие инфраструктуры и информационные системы развития.

По итогам проведённой экспертизы Контрольно-счётная палата Перми установила несколько замечаний по проекту. В частности, отсутствуют основания на создание нового отдела МКУ «Гортранс» — на его создание в 2020 году уже выделялись средства, затем его полномочия были переданы в территориальные органы, но штат не сократился. Проект предусматривает продлить срок на выполнение рекомендаций по разработке нормативных документов для запуска работы «умных остановок» до 31 декабря. Председатель КСП Мария Батуева отметила, что это невозможно, так как новые павильоны необходимо обслуживать, иначе они могут прийти в негодность. Поэтому окончательный срок был установлен до 1 октября.

Депутаты тоже выразили несогласие с поправками, которые приведут к увеличению дефицита, а впоследствии к секвестированию бюджета. По их мнению, план по доходам может оказаться невыполненным, а расходы по некоторым пунктам не принесут улучшений.

Глава комитета Наталья Мельник рассказала, что принятие проекта может довести дефицит до критических размеров, поэтому приняты будут не все поправки.

«В результате дефицит в 2023 году составит 2,891 млрд, или 9,9% от общего объёма доходов бюджета без учёта безвозмездных поступлений. Предельный дефицит у нас — 10%, если мы примем сегодняшнее решение, то дефицит практически достигнет предела. Достаточно много поправок, которые мы не принимаем, так как администрация не смогла доказать справедливость своих изменений в бюджет по некоторым вопросам», — заявила Мельник.

По данным КСП, кассовый план по налоговым расходам сейчас исполнен лишь на 46%. В целом план по налоговым и неналоговым доходам не выполнен на 127 млн руб. Депутаты дали мэрии полгода, чтобы проанализировать планы и уточнить прогноз поступления доходов до 1 августа.

В целом проект был принят с учётом оговорённых на заседании поправок. Гордума исключила некоторые расходы из проекта и внесла рекомендации. К 2 мая мэрия должна предоставить проект решения по оплате за проезд и провозу багажа, а до 6 июня полностью выплатить компенсации жителям аварийного дома на ул. Куйбышева.

«Новый компаньон» писал о том, что первые корректировки городского бюджета были приняты уже в феврале.

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