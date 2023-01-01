Максим Артамонов Платные парковки, тарифы и бюджет Какие вопросы рассмотрели депутаты Пермской гордумы на февральском заседании Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Пермской городской думы

Депутаты Пермской городской думы на февральской пленарке приняли несколько социально значимых решений, которые повлияют на жизнь горожан уже в этом году. Рассказываем, как проходило заседание.

Платные парковки

Первый вопрос, который рассмотрели депутаты, касался реализации парковочной политики в Перми. Заместитель главы городской администрации Дмитрий Галиханов, выступивший с докладом, рассказал, что в 2022 году в бюджет города поступило 124 млн руб. за использование платных парковок и 114 млн руб. — от штрафов за неуплату. Исполнение плана составило 118 и 112% соответственно.

По словам чиновника, в этом году в городе появятся три новые плоскостные парковки на ул. Попова, 21 и 23 и ул. Пушкина, 1, а также в районе остановки «Разгуляй» по направлению к цирку. Первые четыре плоскостные парковки начали функционировать в прошлом году. Они расположены на улице Ленина, в районе трамвайного кольца «Разгуляй» и вдоль домов на ул. Революции, 22 и 24. Плата за их использование составляет 20 руб. в час или 120 руб., если оставлять автомобиль на весь день.

В этом году администрация планирует расширить зону платной парковки в сторону улиц Куйбышева и Чкалова, поскольку там, по данным чиновников, наблюдается высокая загруженность стоянок. Где именно будут новые платные парковочные места, Галиханов не уточнил. Всего на сегодняшний день зона платной парковки включает около 10 тыс. мест: 6,6 тыс. на территории Ленинского района и около 3,4 тыс. в Свердловском районе.

В 2022 году было вынесено 80 711 постановлений по делам об административных нарушениях и 80 279 за неоплату пользования платными парковками. Речь идёт о тех водителях, которые не платят за использование парковочного места или закрывают номера своих авто.

После доклада депутат Николай Булатов поинтересовался, будет ли увеличена плата за пользование платными парковками. Галиханов пояснил, что решение принимается на основе мониторинга, который проводит Пермская дирекция дорожного движения. Если в течение трёх месяцев загруженность парковки составляет более 90%, вносится предложение о повышении стоимости. Сейчас в самом центре города стоимость одного часа составляет 30 руб., а на остальной территории центрального планировочного района — 20 руб. После мониторинга цена может подняться. Снижение не предвидится, так как парковки загружены.

Депутат Сергей Медведев обратил внимание на то, что зачастую парковки завалены снегом, и пермяки с трудом могут парковаться в таких местах. В связи с этим Медведев задал вопрос, кто и как часто следит за своевременной уборкой. Дмитрий Галиханов сказал, что этими вопросами занимается административная комиссия — она проверяет состояние улично-дорожной сети.

В связи с реконструкцией улицы Сибирской сократилось количество парковочных мест, до этого такая же проблема возникла на Комсомольском проспекте. У депутатов возник вопрос, как изменится количество парковочного пространства на ул. Сибирской после ремонта. Галиханов пояснил, что сейчас эта улица приводится в нормативное состояние. На ней было порядка 140 парковочных мест, а после ремонта 30 мест будет ликвидировано. Сокращение парковок на Компросе было компенсировано созданием новых мест на примыкающих к нему улицах, заявил чиновник.

Ещё одна проблема, с которой столкнулся город в последнее время, — электросамокаты, которые пермяки беспорядочно оставляют на улицах. Депутат Алексей Овчинников спросил, планируется ли создать парковочные места для этого вида транспорта. Дмитрий Галиханов заверил, что специально отведённые места для электросамокатов будут определены.

Депутат Василий Кузнецов высказал пожелание, чтобы чиновники продумали вопрос об уведомлениях о штрафах для жителей города. Например, рассмотрели вариант отправки таких уведомлений через мессенджеры. По мнению депутата, это улучшило бы собираемость платежей и не заставляло бы нервничать как должников, так и судебных приставов.

Депутаты отметили, что парковочная политика в городе должна основываться на принципе социальной справедливости: не должно быть так, чтобы кто-то платил за парковку, а кто-то закрывал номера своего автомобиля и не платил. По мнению спикера Пермской городской думы Дмитрия Малютина, решение этой проблемы должно стать приоритетным направлением работы администрации в этом году.

Тарифы — мэрии, проездные — депутатам

Ещё один важный вопрос, который вызвал широкое обсуждение в стенах думы, касался передачи полномочий по формированию тарифов на проезд в общественном транспорте администрации города. С докладом выступил заместитель главы администрации Перми Эдуард Хайруллин.

Он пояснил, что передача полномочий не приведёт к существенным изменениям методики расчёта: сохранится подход определения экономически обоснованного тарифа путём деления расходов на транспортную работу на пассажиропоток. У депутатов останутся полномочия по формированию стоимости льготных и гражданских проездных. Также пермские думцы смогут определять размер скидки на проезд, заверил Хайруллин.

После доклада председатель комитета по экономическому развитию, депутат Арсен Болквадзе пояснил, что к проекту мэрии спикер гордумы Дмитрий Малютин внёс свою поправку, согласно которой городская администрация должна не позднее чем за 30 дней до планируемого изменения тарифа представлять в думу соответствующую информацию. Чиновники должны пояснить необходимость повышения стоимости проезда и спрогнозировать экономические последствия.

Сейчас стоимость проезда в общественном транспорте составляет 33 руб. Последнее повышение произошло в начале 2022 года — с 24 до 33 руб. В этом году в рамках плановой индексации тариф на проезд может вновь подняться — с 33 до 35 руб.

Во время обсуждения депутаты от фракций КПРФ и «Справедливая Россия» высказались против передачи полномочий администрации, поскольку именно депутаты отвечают перед избирателями. «Вопрос о тарифе лежит не только в экономической, но и в социальной плоскости, а стоимость проезда «напрямую влияет на бюджет семьи», — подчеркнул депутат от КПРФ Игорь Власов.

Депутат от фракции «Справедливая Россия — За правду» и перевозчик Эдуард Мирзамухаметов обратил внимание коллег на то, что депутатский корпус мог бы сдержать дальнейший рост тарифа. Это связано с тем, что «пристальное внимание депутатов будет стимулировать департамент транспорта работать эффективнее», считает Мирзамухаметов.

Депутат от ЛДПР Константин Бусовиков призвал думцев «довериться администрации и передать полномочия с добрыми помыслами». По его мнению, если депутатам не понравятся действия администрации, то они смогут вернуть полномочия по формированию тарифа.

«Вероятнее всего, все присутствующие депутаты в идеале хотели бы, чтобы проезд для горожан был у нас абсолютно бесплатный, но мы объективно понимаем, что денег на это у нас нет. Если у кого-то есть предложение, где найти нужные варианты, то администрация и депутатский корпус это рассмотрят», — пояснил свою мысль Бусовиков.

Завершая обсуждение, заместитель председателя Пермской городской думы Максим Спиридонов высказал мнение, что «тариф — это экономика, а не политика», и «сейчас не время вокруг экономики устраивать политические истории».

«Вся информация о текущем положении дел с тарифом сосредоточена у администрации города, поэтому совершенно логично, что сегодня мы передали эти полномочия. Важно, что вопрос остаётся на муниципальном уровне. Общественный транспорт это социальная услуга и такой должна оставаться!» — отметил депутат.

В итоге решение было принято большинством голосов: 25 депутатов проголосовали за и семь — против.

Первые корректировки бюджета

В ходе пленарки депутаты приняли первые изменения в бюджет города Перми на 2023—2025 годы. Этот проект решения думцы ранее обсудили и поддержали на заседании комитета по бюджету и налогам.

В проекте учтены дополнительные средства из краевого бюджета в сумме 365 млн руб. в 2023—2025 годах. Кроме этого, предусматривается увеличение собственных доходов в 2023 году на 783 млн руб., расходов — на 1,5 млрд руб., в том числе за счёт распределения остатков средств, образовавшихся по состоянию на 1 января 2023 года, в сумме 269 млн руб.

План по налогам на доходы физических лиц в 2023 году будет увеличен на 613 млн руб., в 2024 и 2025 годах — на 670 млн и 725 млн руб. соответственно. За счёт дополнительных средств от продажи муниципального имущества, платы за парковки и проезд в общественном транспорте, административных штрафов предлагается увеличить план по неналоговым доходам в 2023 году на 169 млн руб., в 2024 и 2025 годах — на 32 млн руб. ежегодно.

Первый заместитель Пермской городской думы Наталья Мельник пояснила, что изменения, которые депутаты внесли в бюджет, достаточно существенные. «Эти средства мы максимально используем для решения городских задач», — отметила она.

«Считаю необходимым ещё раз подчеркнуть и акцентировать внимание администрации города на том, что одной из главных задач является обеспечение надёжности конструкции бюджета, которая должна избавить нас от неожиданностей. Надеюсь, это учитывается коллегами и так будет и впредь», — заявил спикер гордумы Дмитрий Малютин.

Новая школа, современный стадион и поддержка педагогов

Среди других социально значимых для города решений — установление расходного обязательства мэрии в сфере образования на 2023—2025 годы, передача стадиона «Юность» и земельного участка под ним в краевую собственность, а также меры социальной поддержки руководителей и педагогов, работающих в сфере физической культуры и спорта.

В рамках расходного обязательства сфере образования будет выделено 91 млн 728 тыс. руб. на закупку оборудования, средств обучения, инвентаря и мебели для нового корпуса лицея №10 на ул. Серебристой, 8 в ЖК «Погода». Новый корпус школы перейдёт в муниципальную собственность до сентября 2023 года, рассказал заместитель главы Перми Алексей Грибанов.

Новый корпус школы рассчитан на 1626 мест. В две смены он сможет принимать до 3 тыс. учеников. После передачи здания в муниципальную собственность оно будет закреплено за лицеем №10. Приобретение и оснащение оборудованием планируется выполнить не позднее 31 августа, пояснил чиновник.

У школы будет большой имущественный комплекс: 25-метровый бассейн, два спортивных зала, 62 учебных класса, специализированные лаборатории и стадион.

Алексей Грибанов также сообщил, что до конца 2024 года будет реконструирован стадион «Юность». Существующее здание стадиона демонтируют за четыре месяца, а новое построят за 20 месяцев. Отметим, что региональные власти подписали с «Газпромом» соглашение о выделении 1,5 млрд руб. для реконструкции стадиона «Юность». Одним из условий выделения денег была передача объекта и участка под ним из муниципальной собственности в краевую.

На месте стадиона планируется построить четырёхэтажный спорткомплекс со вспомогательными и административными помещениями, а также обновить футбольное поле. Общая площадь спорткомплекса составит более 9 тыс. кв. м (площадь поля — 5,9 тыс. кв. м). После реконструкции на стадионе будет искусственное покрытие.

По предварительным подсчётам, годовое содержание объекта будет обходиться в 80—100 млн руб.

Решением думы было также поддержано распространение мер социальной поддержки на руководителей и педагогов, работающих в сфере физической культуры и спорта. Такой проект решения подготовлен в связи с принятием федерального закона, согласно которому с 1 января этого года муниципальные спортивные школы переходят в систему дополнительного образования.

Педагогам учреждений допобразования в сфере физкультуры и спорта будет установлена ежемесячная надбавка за высшую квалификационную категорию. Также надбавки получат работники, у которых есть отраслевые награды, и тренеры, удостоенные государственных наград в сфере образования или физкультуры и спорта.

По словам депутата Василия Кузнецова, в проекте решения также идёт речь о разовых и ежемесячных выплатах для молодых специалистов, которые заканчивают вузы и приходят работать в отрасль. В бюджете на 2023 год на эти цели уже предусмотрено более 10 млн руб.

«Как только вступит в силу решение думы, многие сотрудники учреждений дополнительного образования в сфере физкультуры и спорта ощутят эту поддержку», — пояснил депутат.

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