Алёна Морозова Константин Богомолов получит 1,2 млн за постановку «Летучего голландца» в Перми Гонорар Алексея Мирошниченко за «Ярославну» почти вдвое больше Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На сайте госзакупок появилась информация о гонорарах постановщиков оперы Вагнера «Летучий голландец» (16+) в Пермском театре оперы и балета.

С режиссёром-постановщиком Константином Богомоловым заключён контракт на 1,296 млн руб. Это далеко не рекордная цифра: так, с хореографом-постановщиком балета «Ярославна» Алексеем Мирошниченко заключён контракт на 2,3 млн руб. — почти вдвое больше.





Напомним, в 2021 году за пермскую постановку оперы «Кармен» Константин Богомолов заработал примерно столько же, сколько за «Голландца».





Художник-постановщик Лариса Ломакина за создание визуального образа «Летучего голландца» получит скромный гонорар в 535 тыс. руб.; солидную сумму — 954 тыс. руб. — получит видеохудожник Алан Мандельштам. Художник по свету Иван Виноградов заработает 400 тыс. руб. за создание световой партитуры спектакля.





Гонорары приглашённых солистов: Елена Морозова (партия Сенты) — 532 тыс. руб., Иван Гынгазов (партия Георга) — 769 тыс. руб., Игорь Подоплелов (Голландец) — 639 тыс. руб., Олег Цыбулько (партия Даланда) — 383 тыс. руб.





Особенно высоко оценено творчество дирижёра-постановщика Филиппа Чижевского: согласно данным сайта госзакупок, его гонорар составит 2 млн руб.

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