Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Алексей Мирошниченко возвращается в Пермь В Пермском театре оперы и балета готовится премьера балета «Ярославна» Поделиться Твитнуть

Алексей Мирошниченко

Антон Завьялов

На сайте государственных закупок появилась информация о контрактах, заключённых Пермским театром оперы и балета на создание нового балетного спектакля — «Ярославна» на музыку Бориса Тищенко. Этот балет по мотивам сюжета «Слова о полку Игореве» был впервые поставлен в 1974 году в Малом оперном театре Ленинграда хореографом Олегом Виноградовым, он же является автором либретто.

В Перми спектакль пойдёт в авторской хореографии Алексея Мирошниченко. В Пермском театре оперы и балета «Новому компаньону» подтвердили, что идут переговоры с хореографом.

Мирошниченко, как всегда, сотрудничает с художником-постановщиком Альоной Пикаловой и художником по костюмам Татьяной Ногиновой.





Сейчас нет информации о том, как надолго Алексей Мирошниченко возвращается в Пермь: будет ли это разовое сотрудничество или предполагаются более продолжительные отношения.

Дата премьеры пока не оглашается.

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