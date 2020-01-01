Алёна Морозова Постановщик «Кармен» обойдётся Пермскому театру оперы и балета в 1,3 млн руб. Константин Богомолов — не самый высокооплачиваемый приглашённый режиссёр в этом театре Поделиться Поделиться Твитнуть

Джэк Девант

Пермский академический театр оперы и балета

В ближайшие уикенд состоится премьера новой постановки оперы Бизе «Кармен» (18+) в Пермском театре оперы и балета, которую осуществляют режиссёр Константин Богомолов и дирижёр Филипп Чижевский.

Согласно данным официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок, именно дирижёр является самым высокооплачиваемым специалистом этого проекта: его участие обойдётся театру в 1,5 млн руб (здесь и далее суммы указаны с учётом налогов и сборов — ред.). Этот гонорар будет уплачен по контракту индивидуальному предпринимателю Марии Грилихес, которая обеспечивает участие дирижёра-постановщика в мероприятии.

Гонорар Константина Богомолова, согласно тому же порталу, составит 1,3 млн руб.

Почти такие же гонорары у приглашённых исполнителей: 1,1 млн руб. получит исполнитель партии Хозе — артист Большого театра Арсений Яковлев, а исполнитель партии Эскамильо, певец из Мариинского театра Павел Янковский — 1 млн руб.

Гонорар художника-постановщика Ларисы Ломакиной — 963 тыс. руб. за «создание произведения сценографии (декораций и реквизита) к новой постановке оперы Жоржа Бизе «Кармен».

В нынешнем сезоне режиссёры-постановщики оперных спектаклей в Пермском театре оперы и балета получили (и ещё получат) гонорары в размере от 900 тыс. руб. до 2 млн руб. каждый. Интересно, что Константин Богомолов является не самым высокооплачиваемым специалистом в этом списке. Самые высокие гонорары у Марата Гацалова: за постановку оперы Моцарта «Дон Жуан» (12+) ему был назначен гонорар в 2,4 млн руб., а за «Иоланту» (16+) Чайковского, премьера которой намечена на июнь этого года, — 2,3 млн руб.

Любопытно, что в обоих контрактах с Гацаловым речь идёт не о работе режиссёра-постановщика, как, например, у Константина Богомолова или Филиппа Григорьяна, а о предоставлении прав на использование сценарного произведения. По поводу такой формулировки в Пермском театре оперы и балета пояснили, что не каждая постановка предполагает написание нового сценария. Некоторые режиссеры изначально готовят сценарное произведение и ставят спектакль, опираясь на него. Другие работают без сценарного произведения. Это зависит от особенностей каждой постановки.

В Театре-Театре, где Гацалов поставил в нынешнем году спектакль по пьесе Александра Островского «Таланты и поклонники» (16+), он заработал в качестве режиссёра-постановщика 1 млн руб, и ещё 800 тыс. руб. — как художник-постановщик, художник по свету и даже автор хореографической композиции; между тем, в программке спектакля художником-сценографом и художником по костюмам значится Лёша Лобанов, а художником по свету — Илья Пашнин.

Режиссёр-постановщик оперы Прокофьева «Любовь к трём апельсинам» (12+) Филипп Григорьян заработал за свой спектакль 972 тыс. руб. (точно такую же сумму он получил как художник-постановщик).

Впрочем, всем им далеко до Роберта Уилсона, который в 2016 году поставил в Пермском театре оперы и балета «Травиату» Верди (16+): его гонорары составили 6,1 млн руб. (права на использование сценарного произведения), 5,1 млн руб. (права на использование декораций) и 3,7 млн руб. (права на использование светового дизайна).

В целом, оперные постановки обходятся Пермскому театру оперы и балета в очень разные суммы. Так, «Любовь к трём апельсинам» получилась относительно бюджетным проектом — около 10 млн руб., а «Дон Жуан» — втрое дороже: около 30 млн руб. На протяжении этого спектакля на сцене появляются копии произведений современного искусства, преимущественно прибалтийских художников. Использование каждой копии обошлось театру примерно в 80 тыс. руб.

По просьбе «Нового компаньона» практику назначения авторского вознаграждения приглашённым режиссёрам комментирует Марина Андрейкина, кандидат экономических наук, первый заместитель художественного руководителя — директора МХТ им. А. П. Чехова:

— В мире не придумали никаких других способов оценки того или иного результата труда, как по затратам, которые осуществляет подрядчик (с учётом нормы прибыли), и по спросу. Точнее, для любой цены в качестве ориентиров существуют эти два показателя.

Однако в отношении культуры и искусства затратный метод обычно не работает. На практике, стороны согласовывают размер гонорара в переговорах — соотносят запрос творца и финансовые возможности театра, а также заинтересованность театра в конкретном режиссёре и художнике.

Для спроса всегда важна редкость того или иного блага — если чего-то очень мало, а нам этого очень хочется, оно стоит дороже. Когда мы имеем дело с творчеством, всегда сталкиваемся с уникальностью предложения. Гениальных постановщиков не так много, при этом каждый обладает ещё и своими особыми художественными характеристиками. Если театр хочет заполучить именно этого постановщика, театр начинает конкурировать за время режиссёра с другими театрами или другими возможностями творческой реализации этого режиссёра (кино, телевидение и пр.).

Каждый режиссер назначает свою сумму гонорара. Она складывается и из его востребованности, и из временных затрат, которые требует от него тот или иной проект, и из его заинтересованности в данном конкретном театре и проекте, и просто из собственного представления о ценности своего труда. Когда театр заинтересован в том или ином постановщике, то предлагает (или соглашается на предложенные) высокие гонорары. Если театр финансово может себе это позволить, то юридически он имеет на это полное право.

У театра пределы гонорара определяются средствами, которые театр выделяет на новые постановки и необходимостью вместить в эти средства ещё и изготовление декораций, костюмов и осуществление всех прочих расходов.

Для оперы дополнительную роль играет тот факт, что опера существует в едином мировом контексте. Театры приглашают зарубежных мастеров, и наши талантливые режиссёры оказываются востребованы за рубежом. Это сказывается на порядке цен на этом рынке.

Разброс гонораров режиссёров-постановщиков российских оперных театров велик: по данным сайта госзакупок, только за последние четыре года — от 0,7 млн руб. до 4,5 млн руб. Критерий оценки — соответствие условиям договора, а это, по сути, фактический выпуск спектакля в срок. Гениальность конкретной постановки ни требовать, ни гарантировать, ни оценивать нельзя — это творчество, оно непредсказуемо.

Специалист комментирует так же тот факт, что Марат Гацалов, будучи штатным сотрудником театра, получает ещё и гонорары за работу над премьерами:

— Должность главного режиссёра по своим функциям может (и в большинстве театров так и есть) не включать обязанность ставить спектакли за зарплату. Обязанности главного режиссёра включают, как правило, поддержание уровня существующего репертуара, формирование нового репертуара, поддержание художественного уровня театра в целом, поддержание профессионального уровня и развитие труппы и т.п. Решение по заключению договора с тем или иным режиссёром и по его гонорару принимает руководство театра (директор, художественный руководитель и т.п. — в зависимости от устава театра).

На федеральном уровне и в Москве руководители театров должны согласовывать с учредителем свои собственные договоры на постановки и любые иные договоры, возникающие у них в их организации помимо трудового договора. Как правило, согласование подразумевает не столько сумму (тут приоритет решения отдаётся театру — может, пусть платит), сколько сам факт таких отношений и количество таких договоров. По моему опыту, за бюджетный счёт художественный руководитель как постановщик может поставить лишь одну постановку в год. За внебюджетные средства — ещё какое-то количество, на усмотрение учредителя. Договоры с главными режиссёрами обычно вне таких согласований, поскольку у главного режиссёра договор не с учредителем, а с руководством театра.

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