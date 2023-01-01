Фильм «Сердце Пармы» получил премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения Его признали лучшей полнометражной художественной картиной Поделиться Твитнуть

кадр из фильма «Сердце Пармы» (16+) режиссёра Антона Мегердичева

Историческая драма по мотивам одноимённого романа пермского писателя Алексея Иванова «Сердце Пармы» (16+) режиссёра Антона Мегердичева получила премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). Её признали лучшим полнометражным художественным фильмом, сообщает ТАСС.

Премия АПКиТ вручается с 2013 года. Она присуждается кино- и телепроектам на основании экспертных оценок продюсеров. Ассоциация отмечает представителей киноиндустрии, работа которых внесла значительный вклад в российский кинематограф и его развитие.

Напомним, ранее картина «Сердце Пармы» получила несколько «Золотых орлов». Престижной награды за лучшую мужскую роль второго плана был удостоен Евгений Миронов, сыгравший крестителя Иону, епископа Великопермского. Также фильм Мегердичева одержал победу в номинациях «Лучшая работа художника-постановщика» (Павел Новиков и Владимир Трапезников), «Лучшая работа художника по костюмам» (Екатерина Дыминская), «Лучшая работа звукорежиссёра» (Ростислав Алимов).

Экшн-драма «Сердце Пармы», снимавшаяся в Пермском крае, несколько уик-эндов подряд была в лидерах российского кинопроката.

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