Максим Артамонов Сумма кассовых сборов «Сердца Пармы» составила почти 920 млн руб. Фильм занимает четвёртое место по сборам за 2022 год Поделиться Твитнуть

Кадр из фильма

Кассовые сборы фильма Антона Мегердичева «Сердце Пармы» (16+) приближается к 1 млрд руб. По данным Kinobusiness.com, сумма сборов сейчас составляет 919,9 млн руб.

Кинолента находится на четвёртом месте по сборам в 2022 году, уступая фильмам «Последний богатырь: посланник тьмы», «Анчартед: на картах не значится» и «Человек-паук: нет пути домой».

Напомним, «Сердце Пармы» (16+) восемь раз подряд становилась лидером российского кинопроката. Последний рекондный сбор составил 32 млн руб.

С 8 декабря фильм можно смотреть в онлайн-кинотеатре KION, а в следующем году Пермский академический Театр-Театр поставит спектакль по одноимённому роману Алексея Иванова.

«Сердце Пармы» — экранизация одноимённого романа-бестселлера Алексея Иванова и новый фильм Антона Мегердичева, постановщика успешных зрительских картин. Съёмки фильма проходили с 2019 по 2020 год в Подмосковье и Пермском крае, производство декораций заняло почти 8 месяцев, было пошито около 500 костюмов.

На окраине Губахи была выстроена древняя Чердынь с крепостной стеной, церковью и избушкой. После окончания съёмок декорации решили не разбирать, и сейчас они являются туристической достопримечательностью города.

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