Максим Артамонов
Сумма кассовых сборов «Сердца Пармы» составила почти 920 млн руб.
Фильм занимает четвёртое место по сборам за 2022 год
Кассовые сборы фильма Антона Мегердичева «Сердце Пармы» (16+) приближается к 1 млрд руб. По данным Kinobusiness.com, сумма сборов сейчас составляет 919,9 млн руб.
Кинолента находится на четвёртом месте по сборам в 2022 году, уступая фильмам «Последний богатырь: посланник тьмы», «Анчартед: на картах не значится» и «Человек-паук: нет пути домой».
Напомним, «Сердце Пармы» (16+) восемь раз подряд становилась лидером российского кинопроката. Последний рекондный сбор составил 32 млн руб.
С 8 декабря фильм можно смотреть в онлайн-кинотеатре KION, а в следующем году Пермский академический Театр-Театр поставит спектакль по одноимённому роману Алексея Иванова.
«Сердце Пармы» — экранизация одноимённого романа-бестселлера Алексея Иванова и новый фильм Антона Мегердичева, постановщика успешных зрительских картин. Съёмки фильма проходили с 2019 по 2020 год в Подмосковье и Пермском крае, производство декораций заняло почти 8 месяцев, было пошито около 500 костюмов.
На окраине Губахи была выстроена древняя Чердынь с крепостной стеной, церковью и избушкой. После окончания съёмок декорации решили не разбирать, и сейчас они являются туристической достопримечательностью города.
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