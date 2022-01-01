«Сердце пармы» можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре KION Премьера состоится 8 декабря Поделиться Твитнуть

Кадр из фильма

«Сердце пармы» (16+), самый кассовый российский фильм 2022 года, можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатр KION. Премьера состоится 8 декабря.

«Сердце пармы» — экранизация одноименного романа-бестселлера Алексея Иванова и новый фильм Антона Мегердичева, постановщика успешных зрительских картин. Съемки фильма проходили с 2019 по 2020 год в Подмосковье и Пермском крае, производство декораций заняло почти 8 месяцев, и было пошито около 500 костюмов.

Сюжет фильма посвящен языческим таежным землям, где шаманы приносили кровавые жертвы, чтобы отогнать темных духов и сохранить равновесие. Главному герою — князю Михаилу — предстоит сражаться, защищая свой мир от злого рока и от тех, кто придет с мечом в поисках богатств и новых земель.

Роли исполнили: Александр Кузнецов, Елена Ербакова, Сергей Пускепалис, Евгений Миронов и другие.

Также в онлайн-кинотеатре KION можно посмотреть еще один фильм, снятый в Пермском крае, — «Иван Семёнов: Школьный переполох» (6+).





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.