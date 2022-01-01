Максим Артамонов В Пермском Театре-Театре поставят спектакль «Сердце Пармы» Его планируется показать зрителями в следующем году Поделиться Твитнуть

Пермский академический Театр Театр поставит спектакль «Сердце Пармы» по одноименному роману Алексея Иванова. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на программного директора проектного офиса «Пермь-300» Марию Кубланову.



По словам чиновницы, премьера запланирована на 2023 год. Постановку власти намерены сделать частью культурной программы, приуроченной к юбилею Перми.



За минувшие выходные кинокартина в восьмой раз стала лидером российского кинопроката — её сборы за уик-энд составили 32 млн руб., а в целом — 876 млн руб.



С 8 декабря фильм можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре KION.



«Сердце Пармы» — экранизация одноименного романа-бестселлера Алексея Иванова и новый фильм Антона Мегердичева, постановщика успешных зрительских картин. Съемки фильма проходили с 2019 по 2020 год в Подмосковье и Пермском крае, производство декораций заняло почти 8 месяцев, и было пошито около 500 костюмов.



На окраине Губахи была выстроена древняя Чердынь с крепостной стеной, церковью и избушкой. После окончания съёмок декорации решили не разбирать, и сейчас они являются туристической достопримечательностью города.



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