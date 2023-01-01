Фильм «Сердце пармы» удостоен четырёх премий «Золотой орёл» Награды вручили 27 января Поделиться Твитнуть

Кадр из фильма

Фильм «Сердце пармы» (16+) стал победителем XXI национальной премии «Золотой орёл» в четырёх номинациях. Награждение состоялось 27 января в Москве.

Премию за лучшую мужскую роль второго плана получил сыгравший в фильме епископа Иону Евгений Миронов. Екатерина Дыминская удостоена награды как лучший художник по костюмам, Также «Золотых орлов» получили работавшие над картиной звукорежиссёр Ростислав Алимов и художники-постановщики Павел Новиков и Владимир Трапезников.

Всего фильм «Сердце пармы» был представлен в 10 категория.

«Сердце пармы» — экранизация одноимённого романа-бестселлера Алексея Иванова. Съёмки фильма проходили с 2019 по 2020 год в Пермском крае, производство декораций заняло почти 8 месяцев, было пошито около 500 костюмов.

На окраине Губахи была выстроена древняя Чердынь с крепостной стеной, церковью и избушкой. После окончания съёмок декорации решили не разбирать, и сейчас они являются туристической достопримечательностью города.

Сумма кассовых сборов фильма на конец декабря 2022 года составила почти 1 млрд руб. Фильм занял четвёртое место по сборам за прошлый год.

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