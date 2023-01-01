Алёна Бронникова В Перми появился новый провал на дороге Аварийный участок огородили лентами Поделиться Твитнуть

фото: ВЕТТА

В Индустриальном районе Перми образовался ещё один провал, на этот раз недалеко от проезжей части на ул. Рязанской. ТК ВЕТТА опубликовала видео с места происшествия, присланное подписчиком.

На кадрах, которыми поделился пермяк, видно, что в настоящее время провал огорожен сигнальной лентой, но работы по его ликвидации не ведутся.

На прошлой неделе появилась информация о двух подобных случаях в Перми. Так, в Кировском районе 23 марта грузовик заехал в яму и застрял передними колёсами. На следующий день недалеко от печатной фабрики «Гознак» глубокая яма образовалась прямо под проезжающей «Газелью» и полностью скрыла автомобиль. Водитель «Газели» получил незначительные травмы.

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