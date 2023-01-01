Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Мария Кубланова может вернуться в команду «Пермь-300» Контракт с зампредом оргкомитета Натальей Галкиной продлён Поделиться Твитнуть

Наталья Галкина и Мария Кубланова

«Новый компаньон»

Руководство Пермского края продлило сотрудничество с зампредом оргкомитета «Пермь-300» Натальей Галкиной — проектным менеджером, курирующим событийную линейку мероприятий в рамках 300-летия Перми. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», однако без комментариев проектного офиса «Пермь-300» и самой Натальи Галкиной.

На запрос «Нового компаньона» Наталья Галкина ответила:

«Продление контрактов — рутинная процедура. Я и мои коллеги изданию ничего не сообщали, и комментариев с нашей стороны не было, поскольку серьёзным инфоповодом мы такое событие не считаем».

Кроме того, руководитель программы событий «Пермь-300» сообщила, что ожидается продление контракта с программным директором Марией Кублановой: в настоящее время уточняется её функционал и степень занятости в проекте. Ранее «Новый компаньон» писал, что Мария Кубланова выбыла из команды «Пермь-300».

Оба менеджера подробно рассказывали нашему изданию о предстоящих событиях юбилея.

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