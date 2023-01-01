Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Мария Кубланова больше не сотрудничает с программой «Пермь-300» Оперативное руководство осуществляет Гульнар Гафурова Поделиться Твитнуть

Мария Кубланова / фото: privetsochi.ru

Как стало известно «Новому компаньону», программный директор юбилейных событий «Пермь-300» Мария Кубланова ещё в январе нынешнего года покинула проект. По словам информированного источника, она выполнила возложенные на неё функции: отобрала из предложенных событий те, которые наиболее подходят под формат городского юбилея, и сформировала общую программу.

В настоящее время оперативное руководство программой осуществляет «Агентство новых технологий» во главе с Гульнар Гафуровой, которая уже давненько избавилась от приставки «врио», став полноправным директором Агентства.

По словам источника, за реализацию конкретных юбилейных событий отвечают профильные министерства. Исключение составляют четыре ключевых события: фестиваль «Оружие Победы», которым занимаются Гавриил Гордеев и Ямур Гильмутдинов; большой летний фестиваль, условно названный «Белые ночи на Каме»; заключительное событие летнего фестиваля — «Ночь города», опять-таки условно так названная; и фестиваль науки и искусства, приуроченный к Пермскому инженерному форуму — в ноябре.

По трём последним событиям до сих пор не известны ни программы, ни проектные команды, ни даже точные названия. По словам источника, сейчас несколько команд разрабатывают программы на конкурсной основе. Победители станут известны после презентации программ. Сроки обнародования результатов источник назвать затруднился.

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