Юля Баталина

Юлия Баталина

редактор отдела культуры ИД «Компаньон»

Назначен временный руководитель Агентства новых технологий 

Поиск директора продолжается

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завод шпагина с беспилотника

фото: fpv.perm.ru

Назначен новый руководитель АНО «Агентство новых технологий», занимающегося развитием «Завода Шпагина», подготовкой к празднованию юбилея Перми, а также курирующего пермский КВН. Им стала Гульнар Гафурова из Москвы. 

Министр культуры Пермского края Алла Платонова пояснила «Новому компаньону», что Гульнар Гафурова заняла должность в качестве врио. 

«Мы продолжаем поиск директора, нам надо немного больше времени», – сообщила руководитель министерства, являющегося учредителем «Агентства новых технологий».

Прежний директор Вера Цыпуштанова была уволена 6 июня в связи с истечением срока контракта. 

Команда, руководящая подготовкой к юбилею «Пермь-300», в последнее время активно меняется: 8 июня губернатор Дмитрий Махонин обновил состав регионального организационного комитета по подготовке и проведению празднования 300-летия основания Перми.


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