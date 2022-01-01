Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Губернатор обновил состав оргкомитета по подготовке празднования юбилея Перми Министр культуры стал секретарём Поделиться Твитнуть

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин внёс изменения в состав регионального организационного комитета по подготовке и проведению празднования 300-летия основания Перми. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Из состава оргкомитета были исключены бывший министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский, а также Вера Цыпуштанова, которая 6 июня покинула должность директора АНО «Агентство новых технологий», и почему-то Антон Клепиков, который, тем не менее, продолжает руководить проектным офисом «Пермь-300».

В составе оргкомитета появились новые лица. Как уже было заранее известно из неофициальных источников, в качестве заместителя председателя оргкомитета появилась Наталья Галкина, московский проектный менеджер, возглавляющий деятельность по реновации «Завода Шпагина». Кроме того, в состав оргкомитета введены вице-премьер краевого правительства Алексей Черников и управляющая Пермского отделения Сбербанка Анна Салеева. Вместо Вячеслава Торчинского в составе оргкомитета — действующий министр культуры Алла Платонова, которая выступает в качестве секретаря.

Напомним, подготовкой событийной линейки празднования займётся менеджер культурных событий Мария Кубланова из Москвы, представление событийной линейки запланировано на конец июня.

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