Юля Баталина

Юлия Баталина

редактор отдела культуры ИД «Компаньон»

Губернатор обновил состав оргкомитета по подготовке празднования юбилея Перми 

Министр культуры стал секретарём

Поделиться
Логотип Пермь 300 (стандарт)

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин внёс изменения в состав регионального организационного комитета по подготовке и проведению празднования 300-летия основания Перми. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Из состава оргкомитета были исключены бывший министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский, а также Вера Цыпуштанова, которая 6 июня покинула должность директора АНО «Агентство новых технологий», и почему-то Антон Клепиков, который, тем не менее, продолжает руководить проектным офисом «Пермь-300».

В составе оргкомитета появились новые лица. Как уже было заранее известно из неофициальных источников, в качестве заместителя председателя оргкомитета появилась Наталья Галкина, московский проектный менеджер, возглавляющий деятельность по реновации «Завода Шпагина». Кроме того, в состав оргкомитета введены вице-премьер краевого правительства Алексей Черников и управляющая Пермского отделения Сбербанка Анна Салеева. Вместо Вячеслава Торчинского в составе оргкомитета — действующий министр культуры Алла Платонова, которая выступает в качестве секретаря.

Напомним, подготовкой событийной линейки празднования займётся менеджер культурных событий Мария Кубланова из Москвы, представление событийной линейки запланировано на конец июня.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.

Поделиться