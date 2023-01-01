Театр «У Моста» начнёт играть спектакли в бывшем клубе ВКИУ в сентябре Администрация Перми согласовала с собственниками здания условия аренды объекта для нужд театра Поделиться Твитнуть

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Пермская мэрия согласовала с собственниками здания бывшего клуба ВКИУ Татьяной Бердичевской и Игорем Пестовым условия аренды объекта для нужд театра «У Моста». По данным источника издания «Коммерсантъ-Прикамье» в мэрии, стороны пришли к принципиальной договорённости и до конца марта уточнят стоимость арендной платы.

Начать играть спектакли в новом здании театр намерен уже в сентябре, когда там завершится ремонт зала со сценой.

Отмечается, что помещение в клубе ВКИУ станет филиалом главного здания театра по ул. Куйбышева, 11, которое «У Моста» сохранит за собой. Как рассказал худрук Сергей Федотов, 1 апреля театр планирует заехать в новые помещения, чтобы начать репетиции и строительство декораций.

Ранее «Новый компаньон» писал, что театр «У Моста» ищет подрядчика для строительства склада за 5,6 млн руб.

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