Театр «У Моста» может переехать в бывшее здание клуба ВКИУ уже в ближайшее время Речь пока идёт об аренде, а не о покупке новых площадей Поделиться Твитнуть

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Пермский муниципальный театр «У моста» может переехать на новую площадку — в здание бывшего клуба ВКИУ на ул. Окулова — уже в ближайшее время. Об этом ТК «Рифей» рассказал художественный руководитель театра Сергей Федотов.

«Мы сейчас активно работаем над проектом. В здании уже сделан ремонт. Можно уже и заезжать. Остались только сцена и зал, но их сделать достаточно быстро», — добавил Федотов. По его словам, речь пока идёт об аренде, а не о покупке новых площадей.

Напомним, нынешние помещения театра «У Моста» по ул. Куйбышева, 11 не соответствуют требованиям пожарной безопасности. Театр давно просит власти выделить ему новое здание.

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