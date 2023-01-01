Театр «У Моста» ищет подрядчика для строительства склада за 5,6 млн рублей Итоги закупки станут известны 23 марта Поделиться Твитнуть

Пермское МБУК «Театр «У Моста» объявило о поиске подрядчика на выполнение комплекса работ по строительству пристраиваемого склада к зданию театра по ул. Куйбышева, 11. Информация появилась на портале госзакупок.

Заявки принимаются до 20 марта. Начальная (максимальная) цена контракта — 5 млн 663 тыс. руб.

Согласно конкурсной документации, работы должны быть выполнены в течение 90 дней с даты заключения договора.

Старое здание театрального склада пришло в негодность в 2021 году из-за коммунальной аварии.





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