Алёна Бронникова Стоимость капремонта фасадов Тюремного замка в Перми оценили в 10,7 млн рублей Работы в СИЗО №1 должны быть выполнены до 1 августа Поделиться Твитнуть

СИЗО №1 / фото: letsgoshop.ru

В Перми главное управление ФСИН ищет подрядчика для капремонта фасадов здания пермского Следственного изолятора № 1 по ул. Клименко, 24. По информации портала госзакупок, начальная цена контракта составляет 10,7 млн руб.

«Подрядчик на свой риск и под свою ответственность, собственными и привлечёнными силами и средствами, в сроки согласно условиям контракта обязуется провести работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения — ансамбля «Тюремный замок, где отбывали заключение революционеры Я.М. Свердлов, Ф.С. Сергеев (Артём), Л.А. Фотиева и др.», — указано в проекте контракта.

Заявки принимаются до 4 апреля, окончание срока рассмотрения и оценки вторых частей заявок определено 6 апреля. Подведение итогов состоится на следующий день. Окончить работы исполнитель обязан до 1 августа, гарантия на работы сохранится в течение трёх лет.

Ранее орган исполнительной власти уже проводил конкурс на сумму в 49 млн руб. Победитель ООО «Пермстроймет+» должен был отремонтировать фасады нескольких корпусов: здания одиночных камер, администрации, больницы и церкви. Но подписание контракта было приостановлено из-за жалобы второго участника аукциона ООО «Союз ПС». Представители компании уверены, что при подведении итогов не были засчитаны приложенные документы, соответствующие требованиям.

Согласно документам нового конкурса, подрядчик должен будет отремонтировать только два корпуса — лит. Д и М.

В Перми продолжается реставрация объектов культурного наследия. Так, 17 марта «Новый компаньон» рассказывал о том, что власти объявили тендер на капремонт доходно-делового дома купцов Каменских (ул. Ленина, 25). Также стало известно, что подрядчик приступил к ремонтным работам здания Главпочтамта.

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