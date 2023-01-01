Реставрацию дома купцов Каменских в Перми оценили в 1,9 млн рублей Работы начнутся в июне и завершатся к концу сентября Поделиться Твитнуть

В Перми отреставрируют бывший доходно-деловой дом купцов Каменских на ул Ленина, 25 (там сейчас расположено управление внешнего благоустройства).

Управление по эксплуатации административных зданий города определит подрядную организацию по итогам тендера. Приём заявок на участие открыт до 29 марта, начальная цена контракта — 1,9 млн руб.

Подрядчик, у которого должна быть лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия, должен будет заменить утеплитель чердачного перекрытия, устроить ходовые мостики, смонтировать металлические ограждения и снегозадержатели, условия тендерной документации сообщает RosTender.info.

Работы начнутся в июне и завершатся к концу сентября.

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