Началась реставрация фасада главпочтамта Перми Работы должны завершиться летом 2023 года Поделиться Твитнуть

У здания главпочтамта по ул. Ленина, 28 в Перми установили рабочие леса. Почта России начала реставрацию фасада здания. При этом, отметили в организации, центральное почтовое отделение города будет работать без изменений.

Фасад будет окрашен в естественные цвета: белый, бежевый лен, охра экрю, а его цоколь — облицован неполированным гранитом. Сообщается, что ремонт коснётся также входной группы. Работы должны завершиться летом 2023 года.

Напомним, здание главпочтамта относится к концу XIX века. Почтовый объект имеет историческую ценность, он входит в границы территории объекта культурного наследия — достопримечательного места «Губернский центр» и в границы территории объекта археологического наследия — «Пермь губернская, поселение». Последний ремонт фасада здания проводили в 2010 году.

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