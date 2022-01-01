Ремонт фасадов СИЗО № 1 в Перми оценили на 49 млн рублей Работы должны завершиться в июне 2023 года Поделиться Твитнуть

СИЗО №1 / фото: letsgoshop.ru

Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Пермскому краю объявило тендер на определение подрядчика по проведению капитального ремонта фасадов Следственного изолятора № 1, расположенного по адресу: Пермь, ул. Клименко, 24. Об этом сообщает RosTender.info.

Приём заявок на участие открыт до 14 октября, начальная цена госконтракта — 49 млн руб. Ожидается, что работы завершатся в первой половине июня 2023 года.

В конкурсной документации сказано, что у подрядной организации должна быть действующая лицензия на осуществление деятельности по сохранению памятников истории и культуры, так как СИЗО № 1, он же ансамбль «Тюремный замок, где отбывали заключение революционеры Я.М. Свердлов, Ф.С. Сергеев (Артём), Л.А. Фотиева и другие», является объектом культурного наследия.

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