Максим Артамонов Экс-зампред краевого правительства Елена Лопаева должна ознакомиться с материалами дела до 30 марта Суд удовлетворил ходатайство следствия Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Ленинском районном суде Перми было частично удовлетворено ходатайство следствия об ограничении срока ознакомления с материалами уголовного дела экс-заместителя председателя краевого правительства Елены Лопаевой. Она должна ознакомиться с материалами дела до 30 марта. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Сама Лопаева и её адвокат Андрей Березин просили суд оставить это ходатайство следствия без удовлетворения, обосновывая это тем, что не нарушают график ознакомления, а следствие пока не предоставило материалы в полном объёме.



Напомним, Елена Лопаева была арестована 26 января 2022 года в Нижегородском райсуде Нижнего Новгорода. По версии следствия, Елена Лопаева и Елена Найданова, занимавшая должность директора благотворительного фонда «Содействие — XXI век», вступили в преступный сговор, направленный на хищение путём обмана и злоупотребления доверием, с использованием каждой своего служебного положения, денежных средств фонда в особо крупном размере. Сумма ущерба составила 67,7 млн руб.



До июня 2022 года Лопаева находилась в СИЗО, затем ей была изменена мера пресечения на домашний арест. Эта мера пресечения будет действовать до 7 апреля.









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