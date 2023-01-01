В Перми этим летом может закрыться ещё один кинотеатр Речь о кинозалах сети «Киномакс» в ТРК «Столица» Поделиться Твитнуть

ТРК Столица

Евгений Запискин

Сеть «Киномакс», не сумев продать кинотеатр в пермском ТРК «Столица», может его закрыть. Собственник кинотеатра обратился в управляющую компанию торгово-развлекательного комплекса с предложением проработать новую концепцию использования занимаемых им площадей и искать новых арендаторов. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Точных сроков закрытия «Киномакса» пока нет, но прекращение деятельности возможно уже этим летом.

Напомним, год назад, на фоне резкого падения посещаемости и сборов кинозалов (из-за СВО большинство голливудских киностудий отказались от проката своих фильмов в России) пермский «Киномакс» выставили на продажу за 150 млн руб.. В конце 2022 года на месте кинотеатра в «Столице» обсуждалось открытие фитнес-клуба федеральной сети DDX fitness.

Ранее сообщалось о закрытии с 27 февраля 2023 года двух их четырёх пермских кинотеатров сети «Синема Парк»: в «Кристалле» и ТРК «Колизей Синема».

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