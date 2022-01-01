Елена Синица В ТРК «Столица» продают кинотеатр «Киномакс» Цена — 150 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми выставили на продажу помещение кинотеатра «Киномакс» в ТРК «Столица». Объявление о продаже появилось на портале Avito.

Общая площадь помещения составляет 2,2 тыс. кв.м. Цена — 150 млн руб.





В «Столице» изданию «Коммерсант-Прикамье» пояснили, что владелец помещения решил выйти из числа соучредителей ТРК из-за экономического кризиса и проблем на российском рынке кинопроката.





При этом в ТРК надеются, что новый собственник помещений продолжит развивать кинотеатр, так как это важно для общей концепции комплекса.

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