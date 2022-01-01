В пермском ТРК «Столица» на месте кинотеатра может открыться фитнес-клуб DDX fitness Пока никаких документов не подписано Поделиться Твитнуть

ТРК Столица

Евгений Запискин

Кинотеатр «Киномакс» направил руководству пермского ТРК «Столица» письмо, в котором уведомил администрацию, что ведёт переговоры с сетью DDX fitness об открытии ее филиала. Он может разместиться на площадях мультиплекса. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

«Пока никаких документов не подписано, но намерение у всех сторон есть»,— рассказал собеседник издания.

Пермский «Киномакс» собирается свернуть в ТРК бизнес на фоне падения посещаемости и сборов кинозалов.

Компания DDX Fitness — сеть премиальных фитнес-клубов в Москве и Московской области. Первый фитнес-клуб был открыт в 2018 году. В сети 22 спортклуба.

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