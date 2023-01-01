Максим Артамонов В Перми начали забивать сваи для двух муниципальных домов в Заостровке Чиновники обещают сдать эти объекты в эксплуатацию в 2024 году Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Алексея Дёмкина

По данным главы Перми Алексея Дёмкина, в Дзержинском районе подрядчик начал забивать сваи сразу двух муниципальных домов по адресам: ул. Маяковского, 54 и 57. Каждый из 10-этажных домов рассчитан на 250 квартир. Об этом пермский градоначальник сообщил в своём telegram-канале.

Чиновник пояснил, что у этих домов будут благоустроенные придомовые территории с площадками для отдыха, спорта и игр. Завершить работы планируется в 2024 году.

Кроме того, сейчас продолжается строительство муниципального дома в Индустриальном районе по ул. Чайковского, 11. Готов каркас здания, началось устройство наружных стен и перегородок из пеноблоков, монтаж окон. Строительство ведётся на уровне 9-го этажа.

Возведение муниципального дома по ул. Чайковского, 11 началось в августе прошлого года. Договор на возведение здания городская администрация заключила с ООО «ЖКБ-Строй-Инвест».

«Совсем скоро будет полностью готова коробка здания. Набраны очень хорошие темпы, но опережение сроков в данном случае не самоцель. Главное, чтобы дом был построен качественно, и люди, переехав из аварийного жилья, могли получить совершенно другой уровень жизни. Планируем сдать дом до конца года», — пообещал чиновник.

Дёмкин также напомнил, что мэрия намерена построить такие дома в каждом районе города.

Первый муниципальный дом был построен в Кировском районе Перми в октябре 2014 года, а полностью заселён в начале 2015-го. Он состоит из шести этажей и расположен по ул. Сокольской, 12. Победителем конкурса на его строительство стало ОАО «ПЗСП», которое на тот момент возглавлял Алексей Дёмкин. После сдачи в эксплуатацию в дом переехали 235 семей из аварийного жилья и военнослужащие. Городские власти признали этот опыт успешным и решили продолжить такую практику.

Однако сами жители, которые там поселились, жаловались на некачественное исполнение. Они рассказывали, что со стен бежит вода, а людям, которые живут на нижних этажах, приходится слушать круглосуточное журчание водосточных труб. В то же время, жалобы поступали и от управляющей компании. Её представители говорили, что жители не платят за коммунальные услуги.

О практике строительства муниципальных домов в Перми читайте в нашей статье.

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