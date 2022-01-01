Началось строительство муниципального дома по ул. Чайковского в Перми В 2023 году в здание переедут жильцы из аварийных домов Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми на ул. Чайковского, 11 компания-застройщик ООО «ЖКБ-Строй-Инвест» начала строительство муниципального дома.

«Подрядчик забивает сваи на строительной площадке», — сообщил глава Перми Алексей Дёмкин в своём Telegram-канале.

Это будет 10-этажный дом, в котором разместится 249 квартир, запроектированных под расселение горожан из аварийного жилья, — от студий до 4-комнатных квартир площадью 94 кв. м.

Строительство завершится в 2023 году.

«Наша цель — построить такие дома во всех районах», — отметил градоначальник. Помимо дома на ул. Чайковского, заключены контракты на проектирование и строительство домов по ул. Маяковского, 54 и 57. Ещё один дом планируется построить в Свердловском районе на ул. Нейвинской. Параллельно ведётся подбор земельных участков в Кировском, Орджоникидзевском и Мотовилихинском районах.

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