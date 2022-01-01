Мария Сыропятова Проекты двух муниципальных домов в Перми прошли госэкспертизу Дома должны быть построены в 2023-2024 годах Поделиться Твитнуть

Мэрия Перми получила положительные заключения госэкспертизы на проекты по строительству двух муниципальных многоквартирных домов по ул. Маяковского, 54 и 57. Об этом на заседании комитета по инвестициям Пермской гордумы рассказала начальник управления капитального строительства Ирина Чиркова.

Напомним, контракты на проектирование и строительство заключены по итогам торгов с ООО «Пермь-Уралстальконструкция». Третий дом планируют возвести по ул. Чайковского, 11. Подрядчик — «ЖБК-Строй-Инвест».

Это будут 10-этажные дома площадью не менее 10 тыс. кв. м, рассчитанные на 250 квартир каждый. Сдать муниципальные дома в эксплуатацию планируется в 2023-2024 годах.

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