Мария Сыропятова В Перми могут быть построены ещё три муниципальных жилых дома Их собираются возвести в Кировском, Орджоникидзевском и Свердловском районах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми могут появиться ещё три муниципальных жилых дома. Заявления об изменении зонирования нескольких участков под размещение зданий были поданы администрацией Перми в краевую комиссию по землепользованию и застройке.

Дома должны появиться на ул. Вильямса в Орджоникидзевском районе, ул. Сокольской в Кировском районе и ул. Нейвинской в Свердловском районе. На всех трёх участках мэрия предлагает установить зону Ц-2 с плотностью застройки 2,22.

Муниципальные дома предназначены для расселения жильцов из аварийного и ветхого жилья. Строительство планируется вести под контролем управления капитального строительства городской администрации. Проект смены зонирования направлен на публичные слушания.

В мэрии сообщили, что уже начали строительство жилого дома по ул. Чайковского, 11, а также получены положительные заключения госэкспретизы на дома по ул. Маяковского, 54 и 57.

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