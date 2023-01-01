В Гортрансе Перми рассказали о новых ценах на проездные Они могут начать действовать с 15 апреля Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Гортрансе Перми рассказали о том, как изменятся цены на проездные в общественном транспорте, в случае подорожания стоимости разовой поездки с 15 апреля.

Администрация Перми

Так, безлимит на сутки будет стоить 132 руб. (сейчас — 124 руб.); безлимит на 15 дней — 945 руб. (сейчас — 891 руб.); безлимит на три месяца — 5040 руб. (4752 руб.); безлимит на год — 13650 руб. (12780 руб.).

Администрация Перми

Напомним, администрация Перми направила в Пермскую городскую думу уведомление о готовящейся индексации тарифа на проезд. Чиновники предлагают с 15 апреля повысить стоимость поездки с 33 руб. до 35 руб. Право на пересадку при оплате транспортной картой сохранится, но подорожает и составит 18 руб. Оплата багажа - 35 руб. Чтобы сэкономить на поездке, пермякам предлагают покупать проездные.

Ранее сообщалось, что на пленарном заседании гордумы в феврале полномочия по установлению тарифа в общественном транспорте Перми депутаты передали чиновникам мэрии.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.