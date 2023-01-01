Максим Артамонов Стоимость проезда в общественном транспорте Перми поднимут до 35 рублей Индексацию планируется провести с 15 апреля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми направила в Пермскую городскую думу уведомление о плановой индексации тарифа на проезд. Чиновники предлагают с 15 апреля повысить стоимость поездки с 33 руб. до 35 руб. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

Чтобы сэкономить на проезде, чиновники предлагают пермякам покупать проездные и безбилетные проездные. Право на пересадку сохранится, но подорожает и составит 18 руб. На безлимитных проездных пермякам обещают сохранить пересадки без ограничений, но такие проездные будут выгодны только тем пассажирам, которые совершает более 50 поездок ежемесячно, сообщили в дептрансе.



Отметим, мэрия направила уведомление о планируемом повышении оплаты проезда в пятницу вечером, накануне выходных.

Ранее глава Перми Алексей Дёмкин в ходе прямого эфира высказался по резонансному вопросу о передаче полномочий по установлению тарифа на проезд в общественном транспорте от Пермской городской думы администрации. По его мнению, решение принято таким образом, что мэрия сможет индексировать тариф по утверждённой формуле, исходя из экономических показателей.

Дёмкин тогда пояснил, что «у нас (администрации — прим.ред.) достаточно здравого смысла для понимания текущего дня и ожиданий населения, поэтому мы очень сдержанно и аккуратно будем подходить к решению этого вопроса».

Напомним, вопрос передачи полномочий по установлению тарифа в общественном транспорте Перми депутаты рассмотрели на пленарном заседании в конце февраля, и он вызвал жаркую дискуссию среди думцев. В итоге семь депутатов проголосовали против этого решения. Они объяснили, что не могут взять на себя такую ответственность перед избирателями, потому что вопрос о тарифе лежит не только в экономической, но и в социальной плоскости, а стоимость проезда «напрямую влияет на бюджет каждой семьи». Однако в итоге решение было принято большинством голосов депутатов от «Единой России» и одним голосом депутата от ЛДПР.

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