Максим Артамонов Глава Перми пообещал «сдержанно и аккуратно» подходить к установлению тарифа в общественном транспорте Чиновник считает, что у мэрии «достаточно здравого смысла» в этом вопросе Поделиться Твитнуть

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Глава Перми Алексей Дёмкин высказался по резонансному вопросу о передаче полномочий по установлению тарифа на проезд в общественном транспорте от Пермской городской думы чиновникам мэрии. Об этом он сообщил во время прямого эфира на своей странице ВКонтакте.

Чиновник отметил, что решение принято таким образом, что мэрия сможет индексировать тариф по утверждённой формуле, исходя из экономических показателей. Такой же подход сейчас используется в сфере парковочной политики.

«Если администрация посчитает экономически обоснованный тариф, и он окажется выше, чем текущий, то мы вправе будем изменить стоимость проездных документов. Будет ли использовать администрация это право или нет... Я уверен, что у нас достаточно здравого смысла для понимания текущего дня и ожиданий населения. Поэтому мы очень сдержанно и аккуратно будем подходить к решению этого вопроса», — сказал Дёмкин.

Напомним, вопрос передачи полномочий по установлению тарифа в общественном транспорте Перми депутаты рассмотрели на пленарном заседании в конце февраля, и он вызвал жаркую дискуссию среди думцев. В итоге семь депутатов проголосовали против этого решения. Они объяснили, что не могут взять на себя такую ответственность перед избирателями, потому что вопрос о тарифе лежит не только в экономической, но и в социальной плоскости, а стоимость проезда «напрямую влияет на бюджет каждой семьи". Однако в итоге решение было принято большинством голосов депутатов от «Единой России» и одним голосом депутата от ЛДПР.

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