Первый в году рейс из Перми в Анталью улетел с загрузкой 100%
Перелёты по маршруту возобновила авиакомпания «Южный ветер»
В понедельник, 6 марта, самолёт из Перми в турецкую Анталью вылетел с загрузкой 100%, об этом «АиФ-Прикамье» сообщила директор пермской турфирмы Евгения Друида, отметив, что это был первый прямой рейс на средиземноморский курорт в этом году.
Согласно расписанию аэропорта Большое Савино, перелёты по маршруту возобновила авиакомпания «Южный ветер». Рейсы обслуживают самолёты А-321. Следующие вылеты назначены на 13, 17 и 19 марта.
В расписании также содержится информация о том, что с 27 марта рейсы в Анталью возобновляет авиакомпания Azur Air.
Ранее сообщалось, что лоукостер «Победа» заявил о старте с 1 июня 2023 года полётной программы из Перми в Анталью.
А авиакомпания Red Wings уведомила службы пермского аэропорта о намерении открыть полётную программу из краевого центра в Стамбул со 2 апреля.
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