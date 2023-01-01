Первый в году рейс из Перми в Анталью улетел с загрузкой 100% Перелёты по маршруту возобновила авиакомпания «Южный ветер» Поделиться Твитнуть

В понедельник, 6 марта, самолёт из Перми в турецкую Анталью вылетел с загрузкой 100%, об этом «АиФ-Прикамье» сообщила директор пермской турфирмы Евгения Друида, отметив, что это был первый прямой рейс на средиземноморский курорт в этом году.

Согласно расписанию аэропорта Большое Савино, перелёты по маршруту возобновила авиакомпания «Южный ветер». Рейсы обслуживают самолёты А-321. Следующие вылеты назначены на 13, 17 и 19 марта.

В расписании также содержится информация о том, что с 27 марта рейсы в Анталью возобновляет авиакомпания Azur Air.

Ранее сообщалось, что лоукостер «Победа» заявил о старте с 1 июня 2023 года полётной программы из Перми в Анталью.

А авиакомпания Red Wings уведомила службы пермского аэропорта о намерении открыть полётную программу из краевого центра в Стамбул со 2 апреля.

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