Авиакомпания «Победа» запускает рейсы из Перми в турецкую Анталью Полётная программа стартует 1 июня Поделиться Твитнуть

Авиакомпания Победа

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Лоукостер «Победа» заявил о старте с 1 июня 2023 года полётной программы из Перми в Анталью. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Перелёты запланированы с частотой три раза в неделю. Вылет рейсов планируется в 7:15 утра, прибытие — в 10:35 местного времени. Время в пути до Антальи — 5 часов 20 минут. Обратный вылет — в 11:05, прибытие — в 18:05.

По информации на сайте «Победы», стоимость билета в одну сторону начинается от 15 120 руб. и от 30 240 руб. в обе стороны на одного пассажира. Билет с включённым багажом (до 10 кг) — от 34 500 руб. в обе стороны.

В расписании пермского аэропорта рейсов «Победы» в Турцию пока нет, в Большом Савино сообщают только о перелётах в Анталью авиакомпании Azur Air с 19 марта.





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