Максим Артамонов Экс-депутат из Перми Григоренко рассказал о смерти своего друга в спецоперации Погибшему было 29 лет Поделиться Твитнуть

Слева направо: Александр Григоренко и Егор Владимиров. Фото: ТГ-канал Александра Григоренко

Бывший депутат Заксобрания Пермского края от фракции ЛДПР Александр Григоренко сообщил о гибели своего друга Егора Владимирова («Гири») в ходе спецоперации на Украине. Об этом он написал в своём telegram-канале.

Владимиров во время одного из штурмов.

«Гире было всего 29 лет. Молодой, романтичный парень. Раньше работал не «Пермских моторах», мечтал завезти семью», — написал Григоренко.

Напомним, в конце октября прошлого года Григоренко отправился добровольцем в зону спецоперации на север Донбасса. Его назначили командиром взвода. В начале января он сообщил, что получил ранение в голову, после которого останется шрам. После этого он получил ещё одно ранение — сквозное осколочное, которое выбило бывшему парламентарию левый клык. Его отправили в госпиталь. После лечения экс-депутат планировал «вернуться на фронт».

Александр Григоренко до избрания депутатом регионального парламента от ЛДПР в 2016 году принимал участие в боевых действиях в ЛНР. В 2014-2015 годах на Донбассе воевал в батальоне «Заря». Там он служил вместе с пермяком Александром Стефановским, который погиб. Сам Григоренко тогда получил ранение — ему прострелили коленную чашечку. В 2022 году Григоренко служил в 228-м полку (часть ВС РФ) с апреля по сентябрь.

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